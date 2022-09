Grote brand in Duitsland leidt tot stankoverlast in delen Limburg

Zeer grote brand in bos bij Kessel onder controle: nablussen kan nog uren duren

De zeer grote brand die donderdagmiddag uitbrak in een bosgebied bij Kessel (Limburg) is onder controle. Het sein brand meester is gegeven, zei een woordvoerder van de brandweer rond 18.00 uur. De brand in de bossen tussen Kessel en Baarlo brak rond 14.50 uur uit.

