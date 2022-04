Grote brand in gebouw van camping Klein Canada in Afferden

Limburgse corporatie biedt Oekraïense gezinnen woonruimte aan

De Limburgse corporatie Zowonen stelt minimaal 36 appartementen in een flat in Geleen beschikbaar als opvang voor Oekraïense gezinnen. Het gaat om al langer leegstaande appartementen die in 2027 op de nominatie staan om gesloopt te worden. Tot die tijd kunnen deze woningen als opvang voor vluchtelingen gebruikt worden, maakte Zowonen dinsdag bekend.

