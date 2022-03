Grote uitslaande brand in Lottum, mogelijk asbest in de lucht

Steden en dorpen solidair met Oekraïne

In veel steden en dorpen in Nederland is zaterdag de Oekraïense vlag gehesen en zijn er bijeenkomsten en manifestaties ter ondersteuning van Oekraïne. Steden als Rotterdam, Tilburg, Wageningen, Den Bosch, Maastricht, Groningen, Amsterdam en Arnhem, maar ook dorpen zoals Beesel, Wijchen, Veghel en het eiland Vlieland doen mee aan een oproep van een groot aantal Europese steden om bijeenkomsten te organiseren of blauw-gele vlaggen uit te hangen.

12 maart