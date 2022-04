Grote vraag Oekraïenstalige boeken, 2000 gratis voor bibliotheken

Servicebedrijf voor de openbare bibliotheken NBD Biblion stelt 2000 Oekraïenstalige boeken gratis beschikbaar aan openbare bibliotheken in Nederland. Het gaat om leesboeken voor Oekraïense vluchtelingen, vooral voor kinderen. Volgens NBD Biblion is de vraag van bibliotheken naar dergelijke boeken groot.

Eerder stelde NBD Biblion al duizend Oekraïenstalige boeken gratis beschikbaar, maar de vraag is zo groot, dat het servicebedrijf nu heeft besloten het totaal te verdubbelen. Afgelopen maandag telde het bedrijf 214 aanvragen. “Dat zullen er inmiddels alweer meer zijn”, aldus directeur Nina Nannini van NBD Biblion. De aanvragen komen volgens haar uit heel Nederland, zoals uit Zwolle, Dalfsen, Oosterhout, Maastricht, Delft en Den Haag.

Het bedrijf besloot tot het gratis verstrekken van de boeken, omdat het volgens de directeur fijn is als Oekraïense vluchtelingen iets in hun eigen taal kunnen lezen en even kunnen ontspannen. “Als je weg bent van huis en niets te doen hebt, ga je piekeren. Daarom dachten we: we moeten iets doen. Ze een steuntje in de rug geven”, aldus Nannini.

Het servicebedrijf heeft volgens de directeur een bepaald budget in gedachten voor het schenken van dit soort boeken aan bibliotheken. Maar ze verwacht dat de vraag de komende tijd nog wel groter zal zijn. “Als we over dat budget heen gaan, kunnen bibliotheken nog steeds bij ons terecht, maar dan om te bestellen en te kopen.” Op die boeken krijgen de bibliotheken overigens korting, zoals in de wet is geregeld, geeft Nannini aan.

Het is wel een kunst de boeken hier te krijgen, zegt Nannini. Zo zijn boeken besteld bij Oekraïense uitgevers. Er is daar geen Centraal Boekhuis, zoals in Nederland, vertelt Nannini. De levering van die boeken wordt via particulier transport georganiseerd. De eerste boeken zijn volgens haar al wel onderweg.

Voor de nu gratis beschikbaar gestelde boekenpakketten kunnen bibliotheken tot en met vrijdag een aanvraag doen.