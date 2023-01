Hele dag geen treinverkeer tussen Heerlen en Aken

Zoon (29) verdacht van doodsteken vader in Beek

In een woning in het Limburgse dorp Beek is gisteravond een man (69) om het leven gekomen als gevolg van een steekpartij. Vlak na de fatale steekpartij aan de Geverikerstraat kon de politie een verdachte aanhouden. De man zou zijn neergestoken door zijn zoon (29), zo bevestigen meerdere bronnen aan De Limburger. Hij is opgepakt.

