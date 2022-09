Herdenking militaire slachtoffers oorlog Venray verplaatst naar oktober

Fietsende getuige zaak Xavier Durlinger in Limburg meldt zich bij politie

De politie heeft de fietsende persoon die mogelijk een belangrijke getuige is in de zaak Xavier Durlinger in Sittard gevonden. De fietser werd vastgelegd op camerabeelden die de politie gisteren heeft gedeeld. Nu de ‘getuige‘ gevonden is, zijn de beelden offline gehaald.

24 augustus