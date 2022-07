Honderden Limburgse gezinnen geholpen na geldinzamelingsacties

Geld werd uitgekeerd voor herstel aan woning en inboedel, aldus het fonds woensdag. Maar ook ‘ter ondersteuning van de meest schrijnende gevallen en om te voorkomen dat mensen die on- of onderverzekerd waren schulden zouden maken of in armoede terecht zouden komen’. De meeste verzoeken om hulp kwamen uit Valkenburg (241), gevolgd door Meerssen (60), gemeenten waarin de overstromingen de grootste gevolgen hadden.

Onzekerheid

Woensdag precies een jaar geleden kwam in Limburg en in de omliggende grensgebieden in een aantal dagen tijd zoveel regen omlaag dat grote delen van met name Zuid-Limburg overstroomden. Op grote schaal werd schade veroorzaakt aan woningen en bedrijven. Vele honderden mensen raakten dakloos, waarna een lange periode van onzekerheid aanbrak over het herstel van schade aan woningen, verloren inboedel en over de tegemoetkoming van verzekeraars en het Rijk. Snel na de ramp kwamen initiatieven van de grond om de getroffenen te helpen.