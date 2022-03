Identiteit overleden man in Hambos bekend

Music Dome Kerkrade ziet weinig problemen op eerste ‘1G-avond’

De eerste stapavond met het nieuwe 1G-testbeleid lijkt geen grote problemen aan de deur op te leveren bij de grote nachthoreca. Zowel bij een carnavalsfeest in de Music Dome in Kerkrade als bij een techno-avond in De Marktkantine in Amsterdam heeft vrijwel iedereen zijn testbewijs op orde, laten de organisatoren weten.

27 februari