‘Ikea-truckers’ wonen onder erbarmelijke omstandigheden in cabine: ‘Het zijn middeleeuwse toestanden’

Nijmege­naar in opspraak: 'Hotel mogelijk betaald met crimineel geld'

26 oktober NIJMEGEN - De bekende Nijmegenaar en vastgoedontwikkelaar Saïd Bouharrou is in opspraak geraakt. Zijn vastgoedproject om in Limburg een oud klooster tot een luxehotel te verbouwen is mogelijk met crimineel geld gefinancierd. Dat stelt het Landelijk Bureau Bibob.