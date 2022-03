In 20 gemeenten klimaatacties in aanloop naar verkiezingen

In twintig gemeentes in Nederland voeren mensen zaterdag actie voor het klimaat. Zo lopen Maastrichtenaren een klimaatmars door de stad en vindt in Eindhoven een duurzame modeshow plaats. Daarmee willen de actievoerders aandacht vragen voor het klimaat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

“De gemeente maakt meer klimaatbeleid dan je denkt”, stelt Inge Kouw van de Klimaatcoalitie Eindhoven. “Denk bijvoorbeeld aan groen in de stad, het isoleren van (sociale) huurwoningen en toegankelijk maken van openbaar vervoer.” Ze benadrukt het belang van klimaatrechtvaardigheid, “zodat de mensen die zich slecht kunnen verweren tegen de gevolgen van klimaatverandering ook een eerlijke kans krijgen”.

In Eindhoven willen de actievoerders ook de input vragen van voorbijgangers en lokale politici. Zo kunnen politieke partijen hun stickers plakken achter stellingen waar ze het mee eens zijn, bijvoorbeeld over minder vliegtuigen op Eindhoven Airport of over meer groen op straat tegen overlast van hitte.

In andere gemeenten, zoals in Hilversum, Gouda en Delft, zijn er debatten georganiseerd met lokale politici. Charlotte Braat van de Klimaatcoalitie Delft wil bijvoorbeeld graag horen waarom de gemeente haar doelen voor het verminderen van uitstoot in 2020 niet heeft gehaald. In Amsterdam komen actievoerders bijvoorbeeld bij elkaar met muziek, eten en drinken om samen hun verontrusting te uiten.

Greenpeace noemt het heel relevant dat de actievoerders de straat op gaan voor het klimaat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. “Het is de plek om de energietransitie te versnellen”, zegt Faiza Oulahsen namens de landelijke Klimaatcrisis Coalitie. “Zodat we zo snel mogelijk af kunnen van fossiele brandstoffen, want die jagen conflicten, oorlogen én de klimaatcrisis aan. De komende raadsperiode is daarvoor cruciaal.”