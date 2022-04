In de toekomst mogelijk kleine kerncentrale bij Chemelot in Geleen

Het CDA is voor de komst van kleine kernreactoren, nog los van de twee grote kerncentrales die in het coalitieakkoord gepland staan. Zo'n mini-reactor zou Chemelot in Geleen kunnen voorzien van warmte, elektriciteit en waterstof. Dat zegt kamerlid en energiedeskundige Henri Bontenbal, schrijft De Limburger .

,,Het is realistisch om te verwachten dat deze na 2030 grootschalig gebouwd kunnen worden gebouwd‘’, zegt Bontenbal. Hij denkt dat door de verduurzaming de vraag naar elektriciteit enorm zal toenemen, ook wil Nederland een waterstof economie worden, wat ook weer stroom vraagt.

,,Deze elektriciteit moeten we zonder uitstoot van broeikasgassen produceren. Daarnaast kunnen we de groene waterstofeconomie aanzwengelen. Het is dan wel belangrijk dat zelf te produceren. Anders moeten we heel veel waterstof importeren en maak je ons land weer afhankelijk van andere landen‘’, aldus Bontenbal.

Volgens Bontenbal maken de oorlog in Oekraïne en klimaatrapporten duidelijk dat het gebruik van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk moet worden afgebouwd. ,,Maar dat vraagt wel om realistische en creatieve oplossingen zoals kleine, modulaire kernreactoren‘’, zegt hij. Bontenbal acht de industriële clusters in Limburg en Rotterdam geschikte locaties voor de kleine kerncentrales. Ook denkt hij dat er in de regio voldoende belangstelling zal zijn. ,,Ik spreek regelmatig met chemiefabrikanten in Geleen zoals Sabic en OCI over de verduurzaming van Chemelot. Daar studeert men op het vervangen van gas en nafta door elektriciteit.‘’

Een korte termijn oplossing is het niet. De techniek is nog niet uitontwikkeld. De eerste kleine kernreactor wordt in 2027 opgeleverd in het Verenigd Koninkrijk. In 2030 kunnen ze in serie worden gebouwd verwacht hij. Veel marktpartijen zien de kleine kerncentrales als een interessante oplossing blijkt uit een rapport van KPMG. Ze kunnen sneller en in serie gebouwd worden, zijn makkelijker de financieren dan gewone grote kerncentrales en kunnen bovendien in de fabriek gemaakt worden.

,,De bouwtijd is daardoor lager, de kostprijs kan naar beneden en de units kunnen geïnstalleerd worden op plekken waar grote kerncentrales niet passen.‘’

Bovendien zijn de kleine centrales zeer veilig, dat blijkt uit onderzoeken. Door hun beperkte omvang kan de warmte makkelijker weg en koelt de centrale zich automatisch bij een eventueel incident.

Chemelotdirecteur Loek Radix laat weten dat het bedrijventerrein op geen enkele wijze betrokken is bij de discussie over kernenergie. ,,Feit is wel dat er een ernstig tekort is aan CO2-vrije stroom en dat tekort dreigt alleen maar toe te nemen, door de sterk stijgende vraag. Chemelot is er voorstander van dat alle mogelijke oplossingsrichtingen hierbij betrokken worden. Een brede maatschappelijke discussie over de mogelijke rol van kernenergie vinden wij dan ook verstandig; uiteindelijk zal de politiek een beslissing moeten nemen. Wij willen daar niet op vooruitlopen, dus de vraag of en hoe Chemelot daarin een rol zou kunnen spelen is voorlopig ook niet aan de orde.‘’