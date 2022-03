Inzameling Kelpen groot succes: vier trucks vol kleding, voedsel en medicijnen naar Poolse grensstreek

De inzamelingsactie in Kelpen (Limburg) blijkt een groot succes: vier vrachtwagens zijn gisteravond laat aangekomen in het Poolse dorpje Radymno aan de Oekraïense grens met vele tonnen aan hulpgoederen voor vluchtelingen die de grens oversteken. De goederen zijn meer dan welkom, vertelt chauffeur Wim van de Moosdijk van transportbedrijf Van Heur uit Kelpen.

De mensen in het kleine grensplaatsje, gelegen vlak bij de plek waar zondag Russische raketten insloegen, zijn bang, zegt Van de Moosdijk. ,,Iemand die aan de grens woont, vertelde dat hij tijdens de raketinslagen het zand omhoog zag komen. Zo dichtbij was het. De mensen hier in het dorp zeggen ons: Als de NAVO niks doet, vallen de bommen straks hier.”

De truckers brengen zo’n 18 à 19 ton aan goederen naar de grens. De lading bestaat uit onder meer 1500 kilo appels, 500 kilo eieren, 400 zakken van 5 kilo aardappels, uien, en nog veel meer voedsel. Verder allerlei soorten medicijnen, verband, jodium, toiletpapier, kleding, dekens en matrassen.

Overweldigend succes

De actie is opgezet door de 72-jarige José Opbroek-Teven, voorzitster van de truckersclub ‘Neet Janke, Maar Planke’ uit Kelpen. Deze club organiseerde afgelopen zaterdag een grote inzamelingsactie met de bedoeling daarmee één vrachtwagen naar Polen te sturen. De actie was een overweldigend succes. Talloze mensen kwamen zaterdag naar Van Heur in Kelpen om er spullen te brengen of te helpen met sorteren. Eén vrachtwagen was de bedoeling, maar inmiddels staan vier vrachtwagens uit Kelpen en Stramproy aan de Oekraïense grens bij Radymno.

,,Maandagavond hebben we eerst dekens, dekbedden en matrassen gelost”, vertelt Van de Moosdijk. ,,Dinsdag lossen we de pallets met onder meer aardappelen, groenten, kleding.” Volgens de chauffeur sorteren de plaatselijke brandweer en vrijwilligers alles dat binnenkomt in Radymno. Daarna gaat het naar het vluchtelingenkamp, waar ongeveer evenveel mensen verblijven als in het dorp wonen, 5000. ,,De vluchtelingen kunnen daar even bijkomen en dan verder Polen in of naar andere landen in de Europese Unie.”

Sommige goederen blijven niet in Polen, maar gaan naar Oekraïne om vluchtelingen daar te helpen.