Jongerenwerker in Maastricht verdacht van organiseren 'fightclub’

Sinter­klaas­in­tocht Roermond vanwege corona afgeblazen

De Sinterklaasintocht in Roermond gaat niet door. Het bestuur van het intochtcomité zegt niet te kunnen instaan voor de gezondheid van het publiek en de talloze vrijwilligers in verband met corona. De beslissing is door het bestuur met meerderheid van stemmen genomen.

3 november