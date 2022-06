Klachten door seksuele praktijken bij naaktstrand Roermond

NFN, belangenbehartiger voor naaktrecreatie in Nederland, heeft aangegeven samen met de gemeente en de eigenaar van het gebied te zoeken naar een oplossing van het probleem. ‘Eigenaar, gemeente en NFN zijn het eens dat naaktstranden niet zijn bedoeld voor openbare seks. NFN heeft voor terreinbeheerders richtlijnen opgesteld voor een goede inrichting van naaktstranden. De partijen gaan zien of dit binnen het huidige gebied te realiseren valt’, schrijft NFN op haar website. ‘Daarnaast wordt er de komende tijd nagedacht over de vraag of Stichting Limburg Landschap een juridisch aanspreekpunt wil hebben bij strandbezoekers (zoals een stichting) of dat dit ook via een community (zoals een bezoekersgroep) zou kunnen.’