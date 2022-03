Klimaatactivisten op de been kort voor gemeenteraadsverkiezingen

In Maastricht deden zo’n tweehonderd mensen mee aan een klimaatdemonstratie op het Vrijthof in de Limburgse hoofdstad. Het voornamelijk uit studenten van de Universiteit Maastricht bestaande gezelschap eiste onder meer gratis openbaar vervoer. Op spandoeken en borden stonden verschillende leuzen, waaronder ‘Vote for our future’ en ‘You can’t breathe money’.

Met de verschillende acties werd in aanloop naar de verkiezingen van woensdag aandacht gevraagd voor ‘klimaatrechtvaardig beleid’. Juist lokaal is klimaatbeleid ‘heel relevant, het is de plek om de energietransitie te versnellen’, zo stelde Faiza Oulahsen namens de Klimaatcrisis Coalitie voorafgaand aan de actiedag. Nederland moet ‘zo snel mogelijk af van fossiele brandstoffen, want die jagen conflicten, oorlogen én de klimaatcrisis aan’. Volgens de coalitie is ‘de komende raadsperiode daarvoor cruciaal’.