Koningsdagconcert vindt plaats in Theater aan het Vrijthof

Weer twee aanhoudin­gen na ontmante­ling groot drugslab Nederweert

De politie heeft vandaag twee mensen aangehouden in het onderzoek naar een groot crystal-methlab in Nederweert. Het zijn mannen van 29 en 31 jaar uit Weert. Vorige week dinsdag pakte de politie in hun woningen in Weert al drie mannen van 51, 35 en 28 jaar op. Alle vijf worden verdacht van betrokkenheid bij het drugslab.

14 maart