Koningspaar brengt verrassingsbezoek aan Valkenburg

Sproeiver­bod in deel Gelderland en Utrecht, tientallen dammetjes in Limburg

In een deel van de provincies Gelderland en Utrecht geldt vanaf woensdag een sproeiverbod. Waterschap Vallei en Veluwe is daarmee de eerste waterbeheerder buiten het zuiden van Nederland die sproeien met oppervlaktewater verbiedt omdat het zo droog is. Het is niet bekend hoelang het verbod van kracht blijft, aldus het schap.

14 mei