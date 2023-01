Kunstbeurs TEFAF in Maastricht scherpt beveiliging aan na juwelenroof

Onvrede gedupeer­den watersnood Limburg over niet-vergoede schade

Mensen wiens huis en bezittingen zijn beschadigd tijdens de watersnoodramp in Limburg in de zomer van 2021 wachten in veel gevallen nog steeds op compensatie. Vooral in het zwaarder getroffen Zuid-Limburg leven gevoelens van onvrede, zo blijkt uit een gesprek tussen Tweede Kamerleden, bewoners, ondernemers en regionale bestuurders.

