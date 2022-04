Leerlingen Venlose school naar huis gestuurd om onveilig gebouw

Gevangenis Sittard ontslaat medewerker na smokkelon­der­zoek

Een medewerker van de gevangenis in Sittard is ontslagen na een onderzoek rond smokkel, bevestigt een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) na berichtgeving van 1Limburg. De 23-jarige medewerker werd in december al geschorst.

