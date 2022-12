Lichtjesavond Sittard vroeger vanwege kwartfinale WK

Celstraf voor man met 60 zwemvesten en 2 rubberbo­ten in busje om mensen naar Engeland te smokkelen

De man die in april werd opgepakt op de A67 bij Venlo heeft 15 maanden celstraf gekregen, waarvan 5 maanden voorwaardelijk. Hij was van plan om mensen illegaal naar Engeland te brengen. In het busje waarin hij aangehouden werd, lagen twee rubberboten met buitenboordmotoren, 60 zwemvesten en andere benodigdheden hiervoor.

23 november