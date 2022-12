Limburg: 111 meldingen omzetschade bedrijven door overstromingen, ruim 6 miljoen euro

Bij de provincie Limburg zijn in totaal 111 meldingen binnengekomen van omzetschade door bedrijven als gevolg van de overstromingen vorig jaar. De bedrijven vragen om een tegemoetkoming van in totaal ruim 6 miljoen euro, gemiddeld bijna 55.000 euro per bedrijf, schrijft de Limburgse gedeputeerde Stephan Satijn aan de Limburgse Staten.

Omzetschade is de schade die een ondernemer loopt omdat hij geheel of tijdelijk niet in staat is om met zijn onderneming omzet te draaien, zoals na een overstroming.

Limburg en het oosten van Brabant werden in juli 2021 getroffen door hevige overstromingen, die grote vernielingen en veel menselijk leed aanrichtten. Voor de tegemoetkoming in de omzetschade is in totaal 21 miljoen euro beschikbaar, evenals 3 miljoen euro aan uitvoeringskosten. Het gaat om omzetschade door hoogwater geleden door bedrijven in Limburg en een deel van Noord-Brabant. De provincie Limburg is verantwoordelijk voor de verdeling van de tegemoetkoming.

Materiële schade

De inschrijving opende op 24 oktober en sloot afgelopen maandag 5 december. Ondernemers in de overstromingsgebieden van vorig jaar konden een tegemoetkoming aanvragen van maximaal 30 procent van het geleden omzetverlies in het derde of vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022. Zij hebben alleen recht op een uitkering als het omzetverlies in één of meer van de genoemde kwartalen meer bedraagt dan de helft ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2020. Bovendien moet de aanvrager materiële schade hebben geleden.

Alleen schrijnende gevallen maken kans op een vergoeding ook zonder geleden materiële schade. Aanvragers die nauwelijks of geen materiële schade hebben geleden, komen enkel voor het derde kwartaal van 2021 in aanmerking mits ze toen een omzetverlies van minstens 65 procent hebben geleden.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO verdeelt het geld. De dienst beoordeelt momenteel alle aanvragen en adviseert hierover aan het college van Gedeputeerde Staten (GS). Naar verwachting begin januari 2023 wordt duidelijk aan wie de provincie een tegemoetkoming toekent.

De provincie bekijkt nog samen met andere betrokken partijen of een eventuele tweede openstelling van inschrijving voor deze tegemoetkoming zinvol is.