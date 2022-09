Limburg zoekt verklaring bovenmatig veel aangeboren afwijkingen

‘Het onderzoek bevestigt dat het risico in Limburg op aangeboren afwijkingen 34 procent hoger is dan in de rest van Nederland’, schrijft de Limburgse gedeputeerde Madeleine van Toorenburg (CDA) aan provinciale staten.

‘Het verhoogde risico varieert van 14 procent voor chromosomale afwijkingen tot wel 72 procent voor afwijkingen aan nieren, urinewegen en geslachtsdelen. Alleen het risico op afwijkingen aan skelet en spieren lijkt niet verhoogd te zijn in Limburg ten opzichte van de rest van Nederland. Naast aangeboren afwijkingen, komen in Limburg ook vroeggeboorte en/of een laag geboortegewicht vaker voor dan in de rest van Nederland. Dit betekent dat het risico op een minder kansrijke start voor kinderen in Limburg groter is dan in andere provincies in Nederland.’