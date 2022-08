Limburger ernstig gewond tijdens val bij wandeltocht in Wales

Valkenburg krijgt voor het eerst wereldbe­ker­wed­strijd mountainbi­ke

Het wereldbekerseizoen voor de mountainbikers begint volgend jaar met een wedstrijd in Valkenburg. De internationale wielrenunie UCI maakte vrijdag bekend dat op 5, 6, en 7 mei de Limburgse gemeente het decor is van de openingswedstrijd op het onderdeel crosscountry. Het is voor het eerst dat Valkenburg een wereldbekerwedstrijd mountainbike organiseert.

12 augustus