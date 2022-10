Limburgers moeten zich over de grens verstaanbaar gaan maken: ‘Limburg is internationaal georiënteerd’

Limburgers en hun Waalse en Duitse buren zouden elkaars taal moeten leren. Dit is nodig om de stap naar de grensoverschrijdende studie- en arbeidsmarkt gemakkelijker te maken, zo is vandaag gebleken tijdens een buurtalenconferentie in Kerkrade, waarbij scholen in de grensregio die buurtaalonderricht doen gecertificeerd werden.

Zeven Waalse, Duitse en Limburgse scholen in de grensregio werken samen om leerlingen elkaars taal en cultuur te laten leren kennen. Meer scholen gaan zich aansluiten bij dit initiatief.

Waar lange tijd Duits in Limburg de tweede taal was, is dit nu Engels. Dat maakt het volgens de Euregio Maas Rijn nodig leerlingen in Limburg in contact te brengen met leerlingen aan de andere kant van de grens, om zo weer Duits en Frans te leren. ,,Frans, Duits en Engels waren vroeger tot in de hoogste klassen verplicht op school”, zei de Limburgse gedeputeerde Stephan Satijn woensdag. in Kerkrade. ,,Qua taalgevoel zijn de wat oudere generaties bevoorrecht opgevoed. Voor de jongere generaties is dat taalgevoel niet meer vanzelfsprekend.”

Satijn wees erop dat Limburgers en Duitse grensgenoten bij herhaling een beroep op elkaar doen, zoals tijdens de overstromingen vorig jaar. ,,In Velden stonden we toen met 1500 vrijwilligers het hoog water te keren. De Duitsers schoten ons te hulp, er was geen enkele barrière. Als je Duits en Frans kent, is dat een pré in deze regio.”

De leerlingen die meedoen aan het buurtaalproject van de zeven scholen worden volgens Satijn in het diepe gegooid. ,,Ze moeten elkaar in de taal van de ander aanspreken, waarbij gesproken wordt over actuele thema’s en cultuur.” De provincie Limburg stimuleert het buurtaalproject onder meer met Europese gelden. ,,Limburg is gezien zijn ligging internationaal georiënteerd. De Limburger van de toekomst moet ook zijn mannetje of haar vrouwtje staan in andere taalgebieden. Hoe vroeger je met taalontwikkeling begint, hoe makkelijker dat gaat.”