Limburgs gezin verschanst zich in zelfgemaakt café diep in verboden Belgische grot

Hoogwater houdt Limburgs heuvelland niet langer in de greep

De snelle stijging van de waterstanden in de Geul en de Gulp heeft niet tot buitensporige wateroverlast geleid in het Limburgse heuvelland. De piek van de waterstand is inmiddels voorbij, laat de Veiligheidsregio Zuid-Limburg maandagmiddag weten.

7 februari