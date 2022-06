Limburgs kasteel mogelijk mooiste van Nederland

Jury

“De juryleden gaan individueel en onaangekondigd op pad om de kastelen te bekijken en beoordelen”, vertelt Marieke Haafkens (ANWB Eropuit, juryvoorzitter) op de website van de ANWB, Haakjes vormt samen met Jaap Evert Abrahamse (architectuurhistoricus en onderzoeker bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) en Robert Quarles van Ufford (Nederlandse Kastelenstichting) de jury. “We hebben een flinke lijst criteria waar we de Top 5 op beoordelen om de keuze zo objectief mogelijk te maken. Een belangrijk criterium is wat er nog te zien is van het originele kasteel: van binnen én buiten. Maar ook: hoe is het kasteel gerestaureerd? Is het slot mooi geïntegreerd in de omgeving. Hoe aantrekkelijk en toegankelijk het kasteel is voor bezoekers en wordt de geschiedenis levendig gehouden? Omdat wij alle drie vanuit een andere achtergrond naar de Top 5 kijken, kunnen we best alle drie tot een andere uitslag komen. In het finale juryoverleg worden de kaarten pas echt geschud.”