Limburgse moeder maakte kinderporno van eigen zoontjes en dochter

Automobi­list schept drie mensen in Venlo, één dode

Een van de slachtoffers die is geschept door een automobilist in Venlo is maandagavond overleden. Een tweede persoon ligt met zwaar letsel in het ziekenhuis. De twee jongens die in de auto zaten zijn te voet gevlucht, agenten zijn naar hen op zoek en hebben de omgeving afgezet.

2 november