Lotgenotengroep verslavingszorg nu ook in Roermond: ‘Door vroege erkenning kan een hoop ellende bespaard blijven’

Stichting Moedige Moeders uit Volendam is een lotgenotengroep voor ouders en naasten van een dierbare verslaafde. Ze organiseren al bijna 20 jaar bijeenkomsten om de problematiek in kaart te brengen en om steun te bieden. In Roermond is sinds deze week ook een actiegroep Moedige Moeders opgericht.

‘Als moeder van een verslaafde zoon of dochter, staat je wereld op zijn kop. Het sloopt je en het maakt je eigen leven kapot. Een heel gezin kan daardoor ontwrichten, van echtscheiding tot baanverlies etc. Het is moeilijk om er met anderen over te praten’, schrijft de actiegroep op de gloednieuwe Moedige Moeders Roermond pagina.

Moedige Moeders heeft inmiddels afdelingen in Alkmaar, Beverwijk, Bergeijk, Goeree-Overflakkee, Meppel, Hardenberg, Drimmelen, Spakenburg, Bergeijk en Volendam. En sinds deze week ook in Roermond en in Waalwijk. ‘Door vroege erkenning kan een hoop ellende bespaard blijven’, aldus de stichting.

Moedige Moeders verkoopt ook urinetesten om Cocaïne, MDMA (xtc), Speed, THC, Heroïne, Methamfetamine (crystal meth) , 3- of 4-MMC (Miauw, Miauw)te testen. Die laatste wint de laatste jaren aan populariteit, ook in Volendam. Er is nog weinig bekend over de synthetische drug die in poedervorm wordt gesnoven en soms als pilletje wordt geslikt. Dat maakt het gebruik hiervan onvoorspelbaar en gevaarlijk.

Volgens Jellinek kunnen bij hoge doseringen en langdurig gebruik hoofdpijn, hartkloppingen, verwardheid, angst en paranoia optreden. Ook kunnen gebruikers last krijgen van misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid, transpiratie, pijn in de hartstreek en neusbloedingen (bij snuiven)