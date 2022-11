Luchtalarm klinkt niet in Maastricht om écht incident: appartementen ontruimd door groot gaslek

Vrouw uit Heerlen beleeft angstige nacht na aanval van giftige wolfspin in slaapkamer

Afgelopen nacht is een vrouw in Heerlen aangevallen door een wolfspin in haar slaapkamer. Na een angstige nacht is het dier weer uitgezet in de natuur door medewerkers van de dierenambulance.

19 oktober