Maastricht huisvest vierhonderd Oekraïners in oude gevangenis

Politie pakt verdachten op na schietpar­tij in Landgraaf

De politie heeft een aantal verdachten opgepakt naar aanleiding van een schietpartij woensdagavond in de Groenstraat in Landgraaf (Limburg). Dat heeft een woordvoerster van de politie vrijdag laten weten. Meer wil zij hierover niet meer kwijt omdat de verdachten in beperkingen zitten.

25 maart