Maastricht krijgt voor Dansdagen speciale 'danstent' op Vrijthof

Reuzenome­let van 5500 eieren gebakken in Hegelsom, ver verwijderd van wereldre­cord

Met 5500 eieren is in Hegelsom (Limburg) op Tweede Paasdag een reuzenomelet gebakken. Dat was een initiatief van Jeugdcarnaval Hegelsom, dat haar 55-jarig bestaan vierde.

19 april