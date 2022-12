Maastricht stopt samenwerking met Dierenambulance

De werkzaamheden voor het dierenwelzijn zijn gegund aan de Dierenbescherming in Born nadat in oktober 2021 de gemeenteraad van Maastricht bepaalde dat de afspraken met de Dierenambulance geactualiseerd moesten worden. ,,Dit heeft geleid tot een nieuwe offerteaanvraag en opdracht voor het jaar 2022. Vandaar dat in 2022 is gestart met de aanbestedingsprocedure”, schrijft wethouder Hubert Mackus in een brief aan de gemeenteraad.