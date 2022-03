Maastricht stuurt Russische consul weg die oorlog in Oekraïne verdedigt

Het consulaat-generaal van de Russische Federatie in Noord-Brabant en Limburg was sinds 2014 in Maastricht gevestigd. Na de Russische inval in Oekraïne liet honorair consul Constantijn van Vloten weten achter Poetins ‘vredesmissie’ te staan. De consul beschouwt de Russische president als de man die de Derde Wereldoorlog voorkomt, verklaarde hij onlangs in De Limburger . Hij rechtvaardigt de oorlog in ongeveer dezelfde bewoordingen als Poetin.

Adres verwijderd

Daarnaast bleek dat het consulaat in de voormalige schouwburg La Bonbonnière niet meer dan een postadres was. ,,Van een huurovereenkomst was al enige tijd geen sprake meer, waardoor de heer Van Vloten eigenlijk zonder recht de indruk gaf gebruik te maken van de Bonbonnière”, aldus Penn woensdag in een brief aan de gemeenteraad. ,,Mede op ons verzoek is een einde gemaakt aan deze situatie en is het adres verwijderd op de site van het consulaat. Hierdoor is het Russisch consulaat niet langer gevestigd in onze stad. We hebben Buitenlandse Zaken ook gevraagd het adres in Maastricht van hun website te halen.”