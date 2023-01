Maastrichtse directeur bedevaartorganisatie nog net voor pensioen pauselijk onderscheiden

De 64-jarige Dols was de derde directeur van de bedevaartorganisatie, die in 2021 haar honderdjarig bestaan vierde. De Maastrichtenaar was dertig jaar directeur van het Huis voor de Pelgrim, waarmee elk jaar zo’n vierduizend pelgrims uit heel Nederland naar Lourdes, Rome, Santiago, Israël en andere katholieke bedevaartoorden gaan.

De ridderorde van Sint-Sylvester werd in 1841 ingesteld door paus Gregorius XVI en wordt verleend aan mensen die zich voor kerk en samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Het is een van de hogere pauselijke onderscheidingen.

Dols, die met pensioen gaat, was vele jaren bestuurslid van de Federatie van bedevaartorganisaties in de Benelux. Ook was hij enkele jaren directeur van het Bisschoppelijk Centrum Rolduc in Kerkrade, en zette hij zich onder meer in voor de Alzheimerstichting en voor zorgcentrum De Keerderberg in Cadier en Keer.