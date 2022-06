Maaswater ingezet tegen droogte in De Peel

Bestuurder rijdt door na dodelijk ongeluk in Kerkrade, mogelijk opzet

Het is vooralsnog een raadsel hoe iemand donderdagochtend rond 11.20 uur op de Wiebachstraat in Kerkrade om het leven is gekomen. De politie gaat uit van meerdere scenario’s. Opzet wordt daarbij mogelijk geacht.

23 juni