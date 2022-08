Man (33) aangehouden voor poging tot doodslag na steekpartij in Venlo

Dit jaar al 160 weglopers bij Limburgse jeugdin­stel­ling: ‘Problemen van jongeren steeds zwaarder’

Uit de jeugdzorginstelling Icarus van Via Jeugd in Cadier en Keer (Limburg) is dit jaar al zo’n 160 keer iemand voor korte of langere tijd weggelopen. Dat meldt 1Limburg. De politie sloeg deze maand alarm over ‘urgente vermissingen’ van twee tienermeisjes uit de jeugdinstelling. Beiden zijn inmiddels weer terecht.

