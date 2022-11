Man (35) uit Weert opgepakt na schietpartij in Zuidland

Update Luchtalarm klinkt niet in Maastricht om écht incident: appartemen­ten ontruimd door groot gaslek

Vanwege een gaslek is de Frontensingel in Maastricht afgesloten geweest en een appartementencomplex ontruimd. De oorzaak van het lek waren werkzaamheden, meldt een woordvoerster van de brandweer. Zij kon niet direct zeggen hoeveel mensen geëvacueerd zijn. ,,Maar het gaat om een behoorlijk complex”, zei ze. Het maandelijkse luchtalarm op maandag om 12.00 uur ging in het gebied niet af.

7 november