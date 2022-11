Man slaat agent tegen hoofd met bierfles in Baarlo

Medewerker ziekenhuis Roermond keek in patiënten­dos­siers

Een medewerker van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond heeft afgelopen maanden 95 patiëntendossiers ingekeken terwijl hij of zij hier geen toestemming voor had. Het ziekenhuis kan ‘omwille van de privacy’ van de medewerker in kwestie niet zeggen om wie het gaat en wat het motief achter het spieken was.

15 november