Man zwaargewond na val uit raam in centrum Maastricht

Bus met scholieren rijdt fietsster aan in Margraten, vrouw ernstig gewond

Een vrouw op de fiets is gistermiddag in Margraten (Limburg) door een aanrijding met een touringcar ernstig gewond geraakt. Voor dertig kinderen, die in de bus zaten, is volgens de politie opvang en slachtofferhulp geregeld.

16 juli