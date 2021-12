ME ontruimt pand in Venray met tientallen aanwezigen

Sloopbe­drijf verantwoor­de­lijk voor dodelijk liftonge­luk Maastricht: boete van 75.000 euro

Een sloopbedrijf uit Maastricht heeft van de rechtbank een boete van 75.000 euro opgelegd gekregen voor een dodelijk ongeval in een lift in 2018. Het bedrijf schoot ernstig tekort wat betreft de veiligheid en is daarom verantwoordelijk voor de dood van de medewerker.

14 december