Medewerker politie Limburg ontslagen om contacten met criminelen en verwijderen proces-verbaal

Bendelei­der chatte via versleutel­de telefoon in gevangenis Sittard

Eén van de leiders van de Parkstadbende had in de gevangenis de beschikking over een versleutelde telefoon. Deze Romano M. (25) had via EncroChat contact met mensen buiten de muren over drugshandel en autodiefstallen, blijkt uit informatie in handen van de regionale zender L1. Romano M. zat vast in de gevangenis in Sittard.

9 februari