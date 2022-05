Meerdere aanhoudingen bij grenscontroles bij Venlo

Update Grote brand legt deel tuinbouwbe­drijf in Grubben­vorst in de as

Een grote brand heeft vanmiddag een fabriekshal van een tuinbouwbedrijf in Grubbenvorst, vlakbij Venlo, in de as gelegd. De 1500 vierkante meter grote loods moet als verloren worden beschouwd, zei een woordvoerder van de brandweer. Niemand raakte gewond.

15 mei