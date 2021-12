Mercedes-auto beklad met ‘33’, het nummer van Verstappen

Britse media zien ‘beroving’ Lewis Hamilton: ‘De FIA schiet zichzelf met een raketwer­per in de voet’

,,Een beroving bij 321 kilometer per uur” en ,,een beroving in de laatste ronde”. De Britse media zijn duidelijk met hun oordeel over wat er gisteren is gebeurd bij de allesbepalende Grand Prix in Abu Dhabi waarbij Max Verstappen wereldkampioen werd. Zij vinden dat Lewis Hamilton is bestolen door de FIA.

14:50