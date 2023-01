Metershoge vlammen bij brand in loods Nederweert: asbest vrijgekomen

Politie verdenkt Limburgse nepagent van brutaal beroven bejaarden

De politie heeft gisteren in Roermond een 20-jarige man uit Horst aangehouden op verdenking van het op een brutale manier beroven van oudere mensen. Daarbij zou hij zich in enkele gevallen als agent hebben voorgedaan, maakte de politie donderdag bekend. Vandaag is nog een tweede verdachte in deze zaak aangehouden, een 33-jarige man uit Uden.

15 december