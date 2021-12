Militairen helpen bij zorg in door corona zwaar getroffen Limburg

Ziekteverzuim

,,De hulp is meer dan welkom”, reageert het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Het overlegorgaan schetst hoe de combinatie van hoge besmettingscijfers en een hoog ziekteverzuim in de zorg de afgelopen weken heeft geleid tot steeds grotere druk op de zorg in de provincie. Andere bronnen om geschikt personeel te vinden ‘zijn inmiddels opgedroogd.’

,,De druk op alle gezondheidszorgvoorzieningen in Limburg blijft ongekend hoog”, laat voorzitter Helen Mertens van het Limburgse ROAZ weten. ,,We zijn al wekenlang maximaal aan het presteren.” Ze is dan ook ‘heel erg blij’ met de hulp van Defensie. De bestuurders van VieCuri en Zuyderland sluiten zich daarbij aan. Dat laatste ziekenhuis besloot onlangs dat in noodsituaties medewerkers die besmet zijn met het coronavirus, maar geen of milde klachten hebben, ingezet kunnen worden in de zorg voor coronapatiënten. Dat mag wel alleen op vrijwillige basis, zo is afgesproken met de ondernemingsraad.