Miljoenen compensatie voor Limburgse ondernemers met omzetverlies

Man uit Gorinchem overleden aan gevolgen schietpar­tij Maastricht

Een 21-jarige man uit Gorinchem is woensdagmiddag overleden aan de verwondingen die hij zaterdag opliep door een schietpartij in Maastricht. De man werd zaterdagochtend vroeg zwaargewond gevonden in een auto aan de Burgemeester Kessensingel en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

1 december