Ministerie zet streep door nieuwe middelbare school Kerkrade

Medepleger van moord op man uit Landgraaf in gevangenis overleden

Een man uit Brunssum die gevangen zat na zijn veroordeling voor een moord in Landgraaf in mei 2017, is in Roermond in de gevangenis overleden. De 60-jarige man werd op 18 december 2020 samen met twee andere mannen en een vrouw veroordeeld wegens de moord op de 39-jarige Bobo Jalloh uit Landgraaf in de nacht van 30 op 31 mei 2017. De veroordeelde overleed vorige week nadat zijn gezondheidstoestand achteruit was gegaan, maakte het Openbaar Ministerie (OM) maandag bekend.

