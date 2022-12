Museum Thorn vreest voor zijn voortbestaan: ‘Staan nog steeds in overlevingsstand’

,,We staan nog steeds in de overlevingsstand. De energieprijzen zijn nog steeds dermate hoog dat we het gewoon niet kunnen financieren”, zegt Boonen. Vanwege de hoge energiekosten besloot het museum in september om de deuren deze winter te sluiten. ,,We zijn van een energierekening van 7200 euro per jaar naar 43.000 euro gegaan.”