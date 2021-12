Nederland weer donkerrood, ook al daalt aantal coronagevallen

Militairen helpen bij zorg in door corona zwaar getroffen Limburg

Militairen gaan helpen in ziekenhuizen in het door corona zwaar getroffen Limburg. Militaire artsen, verpleegkundigen en ondersteunend personeel gaan assisteren in het VieCuri Medisch Centrum in Venlo en in het Zuyderland Medisch Centrum in Heerlen.

7 december