'Nederlandse verdachte doden Belgische agent toerekeningsvatbaar’

Pils van Brand straks niet meer van Limburgse bodem

Brand stopt op termijn met het brouwen van pils in het Limburgse Wijlre. Dat wordt straks bij de productielocaties in Den Bosch en Zoeterwoude gebrouwen. De brouwerij in het kerkdorp wordt omgevormd tot een ‘microbrouwerij’ voor ambachtelijke en speciaalbieren zoals Brand UP en Brand Imperator. Dat maakte de brouwer, die onderdeel is van Heineken, bekend.

26 september